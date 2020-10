Che cos'è la sempre più discussa 'intelligenza artificiale'?

Ultimamente sentiamo sempre più spesso la parola "intelligenza artificiale". Nel termine più tecnico possiamo definirla come la programmazione e progettazione di sistemi che permettono di dotare le macchine di caratteristiche considerate "tipicamente umane", come la percezioni visiva, spazio-temporale e decisionale.

Esistono tantissimi tipi di intelligenza artificiale, come il deep lerning, vagamente ispirato dal modo in cui funziona il nostro cervello, che utilizza molti computer per simulare grandi reti di "neuroni" artificiali con cui elaborare molti tipi di dati. Alcune IA, invece, utilizzano statistiche avanzate per fare previsioni; altri utilizzano la logica per fare deduzioni sul loro ambiente; mentre altri simulano l'evoluzione di un sistema per trovare soluzioni a problemi difficili.

Per queste loro incredibili capacità, è nata una domanda: "l'IA sarà mai intelligente come noi?" Una risposta difficile, poiché non sappiamo ancora come creare un'intelligenza artificiale con la flessibilità e la capacità di apprendimento del cervello umano e non sappiamo nemmeno come creare intelligenza artificiale che diventano più intelligenti senza l'aiuto degli umani.

Quello che molti non sanno, però, è che siamo letteralmente circondati dall'IA: utilizzando Siri, Google Assistent o Alexa, quando Amazon ci suggerisce i prodotti che "farebbero al caso nostro" o quando sblocchiamo un telefono con il volto. Insomma, un discorso complicato che ha portato a una sorta di vera e propria "paura".

Tuttavia, così per tutte le tecnologie umane, occorre solo una cosa: deve essere utilizzata in modo appropriato.