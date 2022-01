Dov'è disponibile l'offerta di Iliad per la fibra? Come verificare la copertura

Sono passati pochi minuti dalla presentazione dell'offerta Iliad per la rete fissa e continuano ad arrivare informazioni sull'attivazione e copertura.

Al termine dell'evento dedicato, infatti, sul sito web di Iliad è stato predisposto un tool che permette di verificare la copertura del proprio comune ed indirizzo.

Lo strumento è accessibile direttamente attraverso questo indirizzo ed analogamente a quanto avviene per quelli degli altri operatori, richiede dati base come provincia, nome della via, comune, CAP, numero civico e località.

Una volta inseriti i dati richiesti, basta semplicemente cliccare sul pulsante "verifica copertura" in basso a destra per ottenere tutte le informazioni del caso.

Benedetto Levi nel corso dell'evento ha spiegato che attualmente è disponibile per 7,4 milioni di civici ma l'obiettivo è estenderla il più possibile nel corso dei prossimi mesi.

Per i clienti Iliad Mobile è previsto un costo mensile di 15,99 Euro che diventano 23,99 Euro per coloro che non hanno sottoscritto l'offerta per la fonia mobile dell'operatore francese. Il costo d'attivazione è di 39,99 Euro che comprende l'installazione dell'IliadBox, il router proprietario sviluppato al 100% dagli ingegneri Iliad, da parte di un tecnico a casa.

La promozione è caratterizzata dalla totale assenza di costi nascosti e niente rimodulazioni. Tramite il sito web viene specificato che la velocità di 500Gbit/s in download e 700Mbit/s in upload è disponibile ad oggi solo a Milano, Torino e Bologna, mentre nel resto delle città (coperte dalla tecnologia FTTH GPON) si ferma rispettivamente ad 1Gbit/s e 300Mbit/s.