Dov'è disponibile l'offerta TIM Magnifica? Dettagli della fibra FTTH XGS-PON a 10 Gbps

Da fine ottobre 2021 è disponibile sul mercato italiano la nuova offerta TIM Magnifica con fibra FTTH-XGS-PON dalla velocità massima pari a 10Gbps in download e 2Gbps in upload. Si tratta di un piano allettante, ma ancora in fase di sperimentazione in poche città italiane: dunque, dov’è disponibile?

Attualmente TIM Magnifica è attivabile solamente nelle 11 città dotate di centrali TIM che supportano la tecnologia XGS-PON. Inoltre, solo determinati numeri civici potranno accedervi da oggi stesso. Le zone interessate sono le seguenti:

Trento (TRENITAR), nella città di Trento;

Trieste (TRIEITAN) nella città di Trieste;

Torino Cavoretto (TORIITBF) nella città di Torino;

Milano S. Babila (MILAITAY) nella città di Milano;

Rovezzano (FIREITBV) nella città di Firenze;

Bologna Chiesanuova (BOLOITBJ) nella città di Bologna;

Nomentana (ROMAITGA) nella città di Roma;

S. Giovanni a Teduccio (NAPOITBR) nella città di Napoli;

Bozzano (BRINITAC), Brindisi Centro (BRINITAE) e Brindisi (BRINITAG), nella città di Brindisi;

Italia (TARAITAE), Sud (TARAITAF), Taranto Centro (TARAITAH) e Taranto (TARAITAJ), nella città di Taranto;

Cagliari CEP (CAGLITBU), Centr. Aosta (CAGLITAR) e Cima (CAGLITAQ) nella città di Cagliari.

Infine, riteniamo doveroso segnalare allo stesso modo di TIM che questa tecnologia è utilizzabile solamente se siete in possesso di PC con interfaccia 10 Gigabit o, alternativamente, porta USB-C alla quale collegare l’adattatore Thunderbolt 3 – Ethernet 10 Gbps con cavo LAN Cat 5e o Cat 6. Per maggiori dettagli sull’offerta potete visitare il sito ufficiale TIM.

Sempre a proposito di TIM, qualche giorno fa abbiamo visto come richiedere lo SPID con TIM.