DALL-E è disponibile per tutti: OpenAI ha deciso di rilasciare l'IA

Nella giornata dell'evento hardware di Amazon, arriva una novità non di poco conto anche lato software. Infatti, OpenAI ha deciso di rilasciare per tutti l'IA DALL-E.

Come riportato anche da ArsTechnica e The Verge, dal 28 settembre 2022 non serve più alcun invito per accedere al servizio. Questo significa che chiunque può ora raggiungere il portale ufficiale di OpenAI e registrare un account per poter poi mettere alla prova la ben nota intelligenza artificiale.

Per chi non lo sapesse, DALL-E è un modello di sintesi di immagini che sfrutta il deep learning. In parole povere, può creare immagini a partire da un input testuale, in modo simile a quanto avviene per soluzioni come Midjourney e la più discussa Stable Diffusion. DALL-E è però di OpenAI, che tra i suoi fondatori annovera nientemeno che Elon Musk.

Di recente l'attenzione degli appassionati si è concentrata sulla funzionalità Outpainting di DALL-E, che in parole povere è in grado di disegnare il "resto" dei quadri, espandendo l'immagine. Inoltre, non è passata inosservata la possibilità di modificare volti e abiti con DALL-E. Potrebbe interessarvi dare un'occhiata al sito Web di OpenAI per maggiori dettagli, ma dovete sapere che gli account gratuiti includono 50 crediti iniziali (poi 15 crediti gratuiti al mese). I pacchetti a pagamento da 115 crediti hanno un costo di 15 dollari.