Cos'è il downburst che sta flagellando il Nord Italia?

Il nord Italia si sta confrontando con un maltempo anomalo che non accenna a diminuire di intensità. Forti temporali hanno colpito Lombardia e Veneto, portando con se grandine e nubifragi che hanno causato non pochi problemi alle città. Ma l'evento più impressionante è stato il "downburst" che ha colpito la provincia di Vercelli.

Ma cos'è un "downburst"?

Definiti anche come "raffiche discendenti", i downburst sono venti potentissimi che "precipitano" da un temporale e si diffondono rapidamente una volta che colpiscono il suolo. Questi venti possono facilmente causare danni simili a quelli di un tornado di bassa categoria (con danni lievi o moderati) e talvolta vengono confusi erroneamente proprio con loro a causa delle raffiche di vento che possono raggiungere anche i 100 km/h.

Tuttavia, i downburst sono un fenomeno completamente separato e sono tuttora oggetto di studio dei meteorologi. Fortunatamente, la nostra comprensione, sia della formazione che del rilevamento dei downburst, è aumentata notevolmente da quando sono iniziati studi approfonditi già dai primi anni '80, il termine fu infatti coniato nel 1976 dal meteorologo giapponese Tetsuya Fujita (noto anche per la scala omonima di riferimento per i tornado).

Sappiamo infatti che nelle fasi iniziali di un temporale domina una potente corrente ascensionale. La nuvola si sviluppa verticalmente e iniziano a formarsi gocce di pioggia e grandine. Mano a mano che la tempesta si ingrandisce, la corrente ascensionale continua ad alimentare la nuvola con aria umida e instabile. Le gocce di pioggia ed i chicchi di grandine diventano quindi abbastanza grandi da cadere a terra.

A volte la corrente ascensionale che entra nella tempesta è così forte che sospende una grande quantità di pioggia e grandine nella parte centrale o superiore della tempesta. Nel frattempo, un forte flusso può svilupparsi sul retro di essa ed introdurre aria più secca così da alimentarla ulteriormente.

Nella produzione del downburst, questo grande nucleo di pioggia e grandine, che la corrente ascensionale aveva trattenuto nelle parti superiori della tempesta, cade rapidamente verso il suolo. Precipita così velocemente da trascinare con sé molta aria, guadagnando velocità mentre si dirige verso terra.

Se l'aria sotto la base della tempesta ha una bassa umidità relativa, la velocità della turbolenza aumenterà ulteriormente poiché parte della pioggia che entra nell'aria secca evapora e raffredda l'aria, rendendo l'aria ancora "più pesante".

Questa "raffica discendente" si abbatte quindi sul suolo proprio come un flusso d'acqua che esce da un rubinetto colpisce il lavandino, si diffonde infatti rapidamente in tutte le direzioni. Recentemente è stato calcolato che la velocità del vento discendente supera i 100 km/h, proprio come un tornado, a cui i downburst assomigliano anche visivamente, il più delle volte.