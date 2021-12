Recentemente c'è stata un'eclissi solare totale in Antartide, ecco le incredibili immagini

Recentemente c'è stata una eclissi solare totale che poteva essere vista alla perfezione soltanto dall'Antartide. L'intero evento è durato al massimo due minuti, quando sulle lande ghiacciate del continente è calata l'oscurità, e ad osservare questa meraviglia celeste ci sono stati alcuni ricercatori e molti... pinguini.

La presenza di esseri umani è stata senza alcun dubbio incredibile, con circa 4.400-5.500 persone, soprattutto perché in Antartide in questo momento c'è l'estate. I veri colonizzatori di questo luogo sono, tuttavia, le popolazioni di pinguini. Secondo il British Antarctic Survey, circa 20 milioni di coppie nidificanti di pinguini possono essere trovati in queste lande ghiacciate.

Durante l'eclissi totale di qualche giorno fa, la Luna si è semplicemente spostata tra il Sole e la Terra in modo da proiettare un'ombra sul nostro pianeta. Dopo che i tre corpi celesti si sono allineati perfettamente - congiunzione avvenuta intorno alle ore 08:44 - è calata una sorta di "notte" sulle fredde lande antartiche durata 1 minuto e 54 secondi.

Da alcune parti del mondo, invece è stato possibile osservare un'eclissi solare parziale. La NASA ha infatti affermato che l'evento, tempo permettendo, poteva essere osservato da: alcune parti dell'Isola Sant'Elena, Namibia, Lesotho, Sud Africa, Georgia del Sud, Isole Sandwich, Isole Crozet, Isole Falkland, Cile, Nuova Zelanda e Australia (ecco inoltre, un video di un'eclissi solare del 1900).

Quando sarà, invece, la prossima eclissi solare totale in Italia? Purtroppo non prossimamente.