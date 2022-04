C'è un effetto collaterale inaspettato nei messaggi sulla sicurezza del traffico

I messaggi di pericolo e di avviso che vediamo in autostrada, secondo un nuovo studio pubblicato sulla rivista Science, hanno un particolare effetto collaterale.

I ricercatori hanno scoperto che i conducenti hanno il 4,5% in più di probabilità di fare un incidente nei prossimi 10 chilometri, dopo aver letto uno di questi messaggi. A livello nazionale, questo tasso maggiorato può causare 17.000 incidenti stradali negli Stati Uniti ogni anno.

"Il nostro studio mostra che i messaggi di sicurezza generici e diretti consegnati ai conducenti eliminano le preoccupazioni più urgenti per la sicurezza", affermano gli autori del documento. In particolare, i messaggi "incriminati" sono quelli che descrivevano una situazione mortale, che sottolineavano le morti e gli incidenti in autostrada.

Confrontando gli incidenti stradali prima e dopo l'inizio della campagna di sicurezza dello stato, i ricercatori sono rimasti sorpresi dall'impatto negativo causato da questi avvisi. Il motivo per cui accade ciò non è stato ben compreso da parte dei ricercatori. Un cartello del genere, molto probabilmente, potrebbe "distrarre" un conducente, facendogli venire l'ansia (che può insorgere anche perché non si ricevono "Mi piace" su Facebook).

In generale è stato scoperto che più scioccante era il messaggio, più era probabile che qualcuno prestasse maggiore attenzione al rischio rispetto alla strada. "I dati sugli incidenti presentati dimostrano chiaramente un effetto sulla sicurezza", scrivono gli autori dello studio. "Tuttavia, il meccanismo di questo effetto sulla sicurezza non è chiarito dai dati presentati nel documento".