Cos'è l'Effetto Google? Ecco perché dovremmo preoccuparcene

State parlando con gli amici e volete sapere la distanza esistente tra Roma-New York. Non la sapete e quindi chiedete al vostro smartphone. Leggete subito la risposta (6.900 chilometri) e, dopo aver soddisfatto la vostra curiosità, ve ne dimenticate subito dopo. Quante volte vi è capitato uno scenario simile? Questo è l'effetto Google.

Stiamo parlando di un fenomeno che descrive come le prestazioni della nostra memoria siano inferiori a causa di informazioni facilmente accessibili. In poche parole, è talmente facile ottenere l'informazione che ci serve, che il nostro cervello decide di immagazzinarla in una "memoria temporanea" che viene perduta in poco tempo.

Di quali informazioni stiamo parlando? Di fatti disponibili su Wikipedia, titoli di notizie visualizzati dal telefono, numeri di telefono o e-mail, date e compleanni.

Diversi studi hanno stabilito l'esistenza dell'effetto Google. In uno di questi esperimenti, a metà dei partecipanti è stato chiesto di leggere e scrivere 40 curiosità, mentre all'altra metà è stato detto solo di leggere queste curiosità, sapendo che potevano ri-leggerle quando volevano perché erano salvate sul PC. Successivamente, a tutti i partecipanti è stato chiesto di compilare un test sulla memoria.

Il test sulla memoria è andato di gran lunga meglio a coloro che era stato detto di leggere e scrivere le curiosità. L'effetto Google è un meccanismo adattivo che impedisce al nostro cervello di riempirsi di informazioni non necessarie e, secondo alcuni scienziati, questo meccanismo potrebbe addirittura aiutare il nostro cervello a ricordare solo le cose importanti... evitando di sprecare energie per ricordare numeri o e-mail che sono facilmente reperibili.

Insomma, potrebbe essere sicuramente fastidioso, ma uno dei modi per evitare questo effetto è quello di fare meno affidamento ai dispositivi tecnologici per ricordare le cose.