Cos'è l'Effetto Mandela? Il fenomeno che crea 'falsi ricordi' collettivi

La nostra mente non è perfetta. Quest'ultima tende ad "abbellire", modificare e distorcere i nostri ricordi. Quando i ricordi però non riguardano la vita personale ma l'aspetto culturale, si crea il famoso Effetto Mandela. Famoso perché su internet si è discusso molto della sua esistenza. Vediamo nel dettaglio cos'è.

L'Effetto Mandela consiste, in poche parole, di un ricordo "falso" ma supportato dall'opinione di tantissime persone che si ricordano la stessa cosa. Il nome venne coniato dalla blogger Fiona Broome nel 2009. La blogger tenne una conferenza sulla tragica scomparsa di Nelson Mandela negli anni '80... solo che l'ex presidente del sudafrica era vivo al momento della conferenza (passò a miglior vita nel 2013).

Molte persone credono che Mandela sia morto in prigione, e alcuni hanno anche ricordato di aver visto la copertura televisiva dell'evento in TV. Sono tantissimi i casi riportati sul web e quest'oggi vi riportiamo i più famosi:

L'uomo del monopoli : molti credono che l'uomo simbolo del monopoli indossi un monocolo, in realtà non indossa nulla;

: molti credono che l'uomo simbolo del monopoli indossi un monocolo, in realtà non indossa nulla; Darth Vader si sbaglia : Darth Vader, l'iconico cattivo di Star Wars, non ha mai detto "Luke io sono tuo padre", ma "Io sono tuo padre";

: Darth Vader, l'iconico cattivo di Star Wars, non ha mai detto "Luke io sono tuo padre", ma "Io sono tuo padre"; Enrico VIII che mangia: molti pensavano che Enrico VIII nel suo famoso ritratto (che potrete osservare in calce alla notizia) avesse in mano una coscia di tacchino... ma ovviamente non è così.

Cosa sta succedendo? Perché ci sono questi falsi ricordi comuni? Nonostante la teoria più affascinante (e fantasiosa!) spieghi il tutto attraverso "realtà alternative" collegate attraverso strani effetti di fisica quantistica, non possiamo che considerare tutto questo, in assenza di qualsiasi prova, un mero racconto di fantascienza.

La verità è che - come detto all'inizio - la nostra mente non è perfetta. Quando il nostro cervello ricorda qualcosa vengono estratte informazioni rilevanti da ricordi diversi per colmare le lacune e, molte volte, questi ricordi vengono "semplificati".