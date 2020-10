Cos'è l'effetto Streisand? Di cosa si tratta realmente?

Esistono tantissimi termini che sono sconosciuti a tutti voi. Per questo motivo quest'oggi vi spiegheremo nel dettaglio di cosa si tratta il famoso effetto Streisand. Cos'è? Continuate a leggerlo per scoprirlo.

Si tratta, semplicemente, di un fenomeno mediatico per il quale un tentativo di censurare o rimuovere una semplice informazione o una foto provoca al contrario la diffusione virale della stessa. Il nome deriva proprio dall'artista americana Barbra Streisand, il cui tentativo di sopprimere le fotografie della sua residenza a Malibu, in California , ha inavvertitamente attirato ulteriore attenzione su di essa nel 2003.

I tentativi di sopprimere le informazioni, infatti, ricevono un'ampia pubblicità. L'effetto Streisand è un esempio di reattanza psicologica, in cui una volta che le persone sono consapevoli che alcune informazioni vengono loro tenute nascoste, sono significativamente più motivate ad accedere e diffondere tali informazioni. Non solo la Streisand, l'omonimo effetto è stato protagonista di diversi scandali negli Stati Uniti.

Insomma, il modo di dire "prevenire è meglio che curare" in questo caso si ritorce proprio contro. A proposito di "modi di dire". Sapevate da dove deriva il famoso significato della locuzione "fanalino di coda"? Oppure l'origine del termine "di punto in bianco"? Non sempre la risposta più ovvia è quella più semplice.