C'è stato un episodio dei Pokémon che ha mandato centinaia di bambini in ospedale

Una sorprendente vicenda che ha coinvolto il popolare cartone animato Pokémon, un episodio intitolato "Dennō Senshi Porygon", ha suscitato grande preoccupazione tra i genitori e gli esperti di salute: ecco cos'è successo.

Trasmesso per la prima e unica volta il 16 dicembre 1997 in Giappone, l'episodio ha visto i protagonisti, tra cui Pikachu e Ash, avventurarsi all'interno di una macchina per il trasferimento delle Monster Ball, accompagnati dal Pokémon digitale Porygon. Durante una scena chiave, Pikachu lancia uno dei suoi attacchi elettrici, caratterizzato da luci lampeggianti.

Questo momento ha avuto un impatto inaspettato sugli spettatori: poco dopo la messa in onda, ben 618 bambini sono stati portati in ospedale con sintomi come convulsioni, nausea, vertigini e visione offuscata. La situazione è stata ulteriormente esacerbata dalle successive notizie televisive sull'incidente, che hanno mostrato nuovamente la sequenza lampeggiante, causando ulteriori malori.

In totale, si stima che oltre 12.000 bambini abbiano manifestato sintomi.

Sebbene alcuni bambini siano stati diagnosticati con epilessia fotosensibile, la maggior parte dei sintomi sembrava essere legata a una forma di isteria di massa, alimentata dalle notizie e dalle voci tra i coetanei. L'episodio non è mai stato trasmesso di nuovo e rimane un esempio di come la psicologia di massa possa avere effetti reali e tangibili sulla salute.

Un caso di isteria di massa è avvenuto durante il medioevo con la peste danzante.