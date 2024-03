C'è una formula segreta per la creatività e la scienza ci dice come raggiungerla

Il concetto di flusso creativo è stato ampiamente studiato, ma rimane ancora avvolto in un certo mistero. Fino a poco tempo fa si credeva che l'uso di cannabis aiutasse la creatività, ma non è propriamente vero. L'idea di base è quella di trovarsi in uno stato mentale così profondo che il mondo esterno sembra svanire.

Entrare in questa zona non è solo piacevole, ma come dice lo psicologo Mihaly Csikszentmihalyi si tratta di un'esperienza in cui "nient'altro sembra contare". Per approfondire questa tematica, la Drexel University ha condotto un esperimento su 32 chitarristi jazz, variando in età e con un background di formazione musicale che andava dai 4 ai 33 anni di esperienza.

Utilizzando strumenti come l'elettroencefalogramma (EEG), gli scienziati hanno osservato cosa succede nel cervello dei musicisti mentre si cimentavano in sessioni di improvvisazione jazz. Queste jam session hanno mostrato che attivare le regioni del cervello legate all'espressione personale, come quelle associate al linguaggio e all'immaginazione visiva, e allo stesso tempo ridurre l'attività nelle aree legate all'inibizione, sono elementi chiave per raggiungere lo stato di flusso.

Al cuore della ricerca c'è quindi la scoperta che due fattori sono fondamentali: una profonda esperienza nell'attività svolta e la capacità di rinunciare al controllo consapevole. Ma gli studiosi si sono posti un'ulteriore domanda: l'entrata nel flusso creativo è uno stato di iperfocalizzazione che esclude distrazioni o piuttosto un lasciarsi andare, simile al lasciarsi trasportare dall'acqua corrente?

L'esperimento ha evidenziato una ridotta attività nei lobi frontali superiori del cervello, associati al controllo esecutivo, durante i momenti di creatività. Questo rafforza l'idea che per raggiungere il momentum, sia necessario un certo "rilascio" di sé.

