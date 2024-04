Le fortezze stellari, una volta vette di ingegneria militare, oggi sono il fulcro di alcune delle più bizzarre teorie del complotto. Questi, dalla solitaria Fort Jay a New York all'isolata Fort Prince of Wales in Manitoba, sono stati inizialmente eretti per proteggere le città dalle invasioni, sono diventati oggetti di fascino e mistero.

Con le loro peculiari forme stellate, queste fortezze sono state costruite in risposta alle necessità tecniche dell'epoca, permettendo un campo di tiro più efficace e eliminando i punti ciechi che affliggevano le precedenti strutture difensive.

Ma al di là della loro funzione originale, le strutture hanno stimolato l'immaginario collettivo, diventando il fulcro di teorie che vedono in loro antiche centrali energetiche, costruite da una civiltà perduta e avanzata, capaci di generare energia libera attraverso la loro peculiare architettura.

Nonostante la mancanza di prove concrete, e contrariamente alla documentazione storica ben consolidata, i promotori di queste teorie sostengono che i forti stellari non fossero meramente strutture militari, ma parti di un network globale che avrebbe fornito energia illimitata. Queste speculazioni trovano spazio in vari angoli di Internet, ma chiaramente non hanno alcun tipo di fondamenti (ma non sarebbe la prima volta).

Questo strano incrocio tra storia e fantasia serve come promemoria di quanto la nostra comprensione del passato possa essere manipolata e, senza un "freno", come l'immaginazione possa andare ben oltre la logica.

