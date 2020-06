Che cos'è il gas lacrimogeno? Che effetti ha sul corpo umano?

A causa dei sussulti in America, e in altre parti del mondo, per sedare le rivolte le forze armate stanno utilizzando il gas lacrimogeno. Lo sentiamo spesso e lo vediamo utilizzare altrettante volte, sorge quindi una domanda: a che serve? Che effetti ha sul corpo umano? Vediamolo insieme.

Detto semplicemente, il termine gas lacrimogeno si riferisce a un gruppo di sostanze chimiche irritanti che possono essere utilizzate per controllare o disperdere la folla. Le sostanze chimiche utilizzate causano irritazione delle mucose e degli occhi, tra cui l'effetto più ovvio: lacrimazione, insieme a contrazioni intorno agli occhi, tosse, difficoltà respiratorie e irritazione alla pelle.

Un'esposizione ridotta difficilmente causa danni permanenti, in un'unica occasione e in spazi aperti. Ad alti livelli e in spazi chiusi, tuttavia, il gas può essere letale. Esistono diversi prodotti chimici per i gas lacrimogeni, il più comune è il 2-chlorobenzalmalononitrile (o CS). Queste sostanze chimiche reagiscono con i recettori dei nervi sensoriali e agiscono quasi istantaneamente, mentre l'irritazione passa da circa 30 minuti a poche ore.

Possono causare danni permanenti? È improbabile, visto che il loro uso è ampiamente dimostrato. Ci sono alcune prove di effetti a lungo termine causate, però, da esposizioni ad alte dosi in situazioni interne e per lunghi periodi di tempo. Tuttavia, ci sono pochi dati umani su specifiche popolazioni vulnerabili. La Convenzione internazionale sulle armi chimiche del 1993, svolta a Ginevra, ha vietato l'uso di gas lacrimogeni in guerra. Un certo numero di paesi, tra cui gli Stati Uniti, ha approvato l'uso di questi gas per il controllo delle rivolte civili e per il controllo della folla.