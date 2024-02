C'è stato un gatto che ha partecipato in volo alla prima traversata dell'Atlantico

Nel 1910, l'idea di solcare i cieli a bordo di una macchina era più di un sogno che una realtà concreta. Fu in questo contesto che, nell'ottobre dello stesso anno, una parte significativa degli Stati Uniti orientali volse lo sguardo verso l'alto, in attesa di assistere al primo volo transatlantico con equipaggio a bordo dell'airship America.

Il cielo sopra il New Jersey divenne il palcoscenico di questa impresa, portando con sé la promessa di una nuova era dell'aviazione. L'America, un imponente dirigibile lungo 61 metri, era stato inizialmente costruito in Francia con l'obiettivo di raggiungere il Polo Nord... ma purtroppo non andò per il verso giusto (a proposito, perché non se ne vedono più in giro?).

Walter Wellman, un editore di giornali americano e aeronauta per autodefinizione, non si lasciò scoraggiare dal fallimento di questa prima missione e decise di riportare il dirigibile negli Stati Uniti, dove lo ricostruì in dimensioni maggiori con l'ambizione di attraversare l'Atlantico. Al momento del decollo da Atlantic City, a bordo si trovavano Wellman, l'ingegnere Melvin Vaniman, il navigatore F. Murray Simon, l'operatore radio Jack Irwin e, elemento inaspettato, un gatto di nome Kiddo.

Fin dall'inizio, il viaggio fu una lotta contro il maltempo e i motori capricciosi, compromessi dalla sabbia delle spiagge del New Jersey. Quando i motori cedettero al largo del New England, la missione sembrò condannata. Ma forse l'ostacolo più curioso fu proprio Kiddo, il cui comportamento agitato preoccupò l'equipaggio fino a diventare il protagonista della prima trasmissione radiofonica da un aereo, con un messaggio che implorava aiuto per gestire l'indomabile felino.

Nonostante le difficoltà, l'America e il suo equipaggio riuscirono a percorrere 1.622 chilometri prima di abbandonare il dirigibile vicino alle Bermuda, stabilendo un record di distanza mai raggiunto prima, anche se in direzione opposta a quella sperata. Al loro ritorno a New York, furono accolti come eroi, con Kiddo, ora tranquillizzato, al centro dell'attenzione, destinato a vivere una vita lontano dai cieli, nella casa della figlia di Wellman a Washington D.C.

Sebbene il viaggio dell'America non sia stato tecnicamente un successo, rappresentò un passo significativo verso la realizzazione del sogno di volare, dimostrando che, anche di fronte agli ostacoli più inaspettati, la determinazione umana e un po' di ingegno possono aprire nuovi orizzonti. Kiddo, il gatto aeronauta, e l'equipaggio dell'America ci hanno lasciato un'eredità di coraggio e curiosità.

A proposito, sapete che in futuro potremmo vedere dei dirigibili in città?