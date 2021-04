Cos'è la Giornata della Terra? Ecco ciò che c'è da sapere sulla festa di oggi

Anche Google in giornata odierna ha dedicato un Doodle all'Earth Day, la Giornata della Terra che si celebra ogni anno da 51 anni, dall'ormai lontano 1970. Obiettivo è sensibilizzare l'opinione pubblica ed i cittadini sull'importanza che rivestono le risorse naturali del nostro pianeta.

Si stima che nell'ultimo mezzo secolo, questo avvenimento abbia mobilitato oltre un miliardo di persone, nonostante le restrizioni dell'ultimo anno che hanno frenato le manifestazioni pubbliche in piazze.

Perchè il 22 Aprile si festeggia l'Earth Day?

Il motivo è semplice: le Nazioni Unite hanno scelto la data di oggi in quanto ricade un mese e due giorni dopo l'equinozio di Primavera.

Il tema della Giornata Mondiale della Terra 2021 è "Restore Our Earth": il format prevede un claim diverso per ogni anno, e quello di quest'anno riguarda la riduzione dell'impatto ambientale e l'impiego di tecnologie verdi.

Cosa si fa durante la giornata mondiale della Terra 2021?

Come indicato sul sito OnePeopleOnePlanet, gli appuntamenti per la giornata di oggi sono tanti. è prevista una maratona multimediale, sempre sullo stesso sito, per celebrare l'Earth Day: dalle 7:30 alle 20:30 anche su RaiPlay sarà possibile seguire 13 ore di contenuti.

Hanno aderito tantissimi artisti, tra cui Cristina Scabbia, Clementino, Tony Esposito e gli Eugenio in Via Di Gioia.

Il programma completo è disponibile sul sito ufficiale.