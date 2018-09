E' il giorno dei nuovi iPhone XS ed iPhone XS Max, ma la disponibilità è bassa

Ci siamo: oggi, 21 Settembre 2018, inizia ufficialmente l'era dei nuovi iPhone XS ed iPhone XS Max. Dopo una settimana di preordini, che a giudicare dai tempi di spedizione hanno registrato un ottimo riscontro, con il modello XS Max non disponibile per il ritiro immediato, è partita la vendita pubblica in tutti gli Apple Store e le catene.

Discorso diverso per iPhone XS, per cui i tempi di spedizione sono stimati ad una settimana, con consegne previste già venerdì prossimo, mentre per iPhone XS Max il sito ufficiale di Apple riferisce che la data stimata di disponibilità è di una-due settimane.

Qualche giorno fa, parlando con l'Apple Store, un operatore ci ha effettivamente confermato che il primo lotto di unità è andato esaurito ed almeno ad oggi non sono disponibili informazioni su quando saranno disponibili le nuove unità.

Ricordiamo, per dovere di cronaca, i prezzi dei nuovi iPhone XS ed iPhone XS Plus, entrambi disponibili nelle opzioni di colore argento, grigio ed oro.

Per iPhone XS si parte da 1.189 Euro per il modello con 64 gigabyte di storage interno, con la variante da 256 gigabyte disponibile a 1.359 Euro e quella da 512 gigabyte a 1.589 Euro.

Prezzi più alti per iPhone XS Plus, il cui modello da 64 gigabyte parte da 1.289 Euro, con la versione da 256 gigabyte a 1.459 Euro e quello da 512 gigabyte a 1.689 Euro.

Fateci sapere attraverso i commenti se siete riusciti ad effettuare l'ordine o meno.