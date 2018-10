E' il giorno dei nuovi Surface: orario ed informazioni sul keynote Microsoft del 2 Ottobre

Ci siamo, oggi 2 Ottobre Microsoft presenta la nuova generazione di Surface, nel corso di un evento in programma alle ore 16:00 locali e che comincerà alle 22:00 italiane e battezzato "Moment of Your Time". A giudicare da quanto emerso negli ultimi giorni, dovrebbe trattarsi di un keynote focalizzato sulla produttività ed i Surface .

Non sono però escluse sorprese anche dal fronte Windows 10, con il possibile annuncio della data di lancio dell'October 2018 Update che potrebbe vedere la luce già nel corso della giornata odierna.

Si tratterà anche del primo evento Microsoft senza Terry Myerson, che ha lasciato la compagnia la scorsa estate. A fare gli onori di casa dovrebbe esserci il boss della divisione Surface, Panos Panay.

Piatto forte dell'evento dovrebbe essere il nuovo Surface Laptop 2, che con ogni probabilità sarà caratterizzato da alcune novità hardware, tra cui i nuovi processori Intel. Negli ultimi giorni si è a lungo discusso della possibile assenza delle porte USB-C, ma le recenti voci suggeriscono che nè il Surface Laptop 2, tanto meno il Surface Pro 6 dovrebbero essere provvisti dell'ingresso. Si parla anche di una possibile variante nera del Surface Laptop 2, ma ad oggi non sono emerse molte conferme.

Fronte Surface Pro, è altamente probabile la presentazione della sesta generazione della linea. Anche in questo caso si parla di modifiche hardware, nonostante le fotografie trapelate qualche giorno fa. Si parla inoltre anche di un possibile Surface Studio 2, che è stato presentato due anni fa proprio a New York City.

Per quanto riguarda Windows 10, a fianco dell'October 2018 Update potrebbero essere annunciati i futuri aggiornamenti per il sistema operativo, magari con un occhio alle nuove feature che il colosso di Redmond sta testando internamente.