E' il giorno del debutto di Iliad in Italia: presentazione dalle 10:30

Ci siamo. Oggi, 29 maggio, è il giorno tanto atteso da migliaia di utenti italiani, perchè alle 10:30 si terrà a Milano la presentazione del nuovo operatore telefonico italiano, Iliad. Una presentazione molto attesa, soprattutto dopo le parole del CEO Benedetto Levi, che hanno lasciato presagire un nuovo approccio al mondo della telefonia.

Almeno al momento non sappiamo quali saranno i punti su cui si concentrerà la conferenza stampa, tanto meno se verranno introdotte offerte.

La descrizione dell'evento, che sarà trasmesso in diretta su Facebook, YouTube e su live.iliad.it, però, è quanto mai esplicativa: "Basta costi nascosti. Basta mensilità extra. Basta brutte sorprese in bolletta. Basta vincoli e restrizioni. Basta domande senza risposta. Basta vecchi operatori telefonici. Basta dire basta! È il momento della verità.

Preparati a cambiare modo di vivere la telefonia. La #Rivoluzioneiliad sta per iniziare.

Martedì 29 maggio - ore 10:30: Segui la conferenza stampa di iliad in diretta".

Chiaramente, come sempre in eventi del genere, seguiremo la conferenza stampa in diretta con notizie ed approfondimenti. L'inizio è previsto tra circa un'ora.