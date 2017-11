E' il giorno del Tesla Truck, dove seguire la presentazione

Il giorno tanto atteso dai fan Tesla è finalmente arrivato. Questa notte,toglierà il velo dal Semi Truck , il camion elettrico a guida autonoma di cui abbiamo a lungo parlato su queste pagine negli scorsi giorni.

L’evento si terrà ad Hawthorne, in California, alle ore 8:00 locali, nella tarda notte italiana quindi. La compagnia della Silicon Valley dovrebbe trasmettere iil keynote in diretta streaming sul sito ufficiale, su cui è stata già aperta una pagina ufficiale dedicata al Tesla Semi, raggiungibile attraverso questo indirizzo e localizzata anche in italiano.

Il camion di Tesla dovrebbe essere in grado di percorrere una distanza di 300 miglia con una singola ricarica, ed a quanto pare includerà anche la funzione Autopilot, particolarmente utile per i viaggi lunghi. Altri dettagli almeno al momento non sono stati resi noti, ma Musk ha prometto miglioramenti alla rete di ricarica.

Non sono escluse novità dagli altri progetti dell’eccentrico CEO.