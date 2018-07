E' il giorno dell'Amazon Prime Day: cosa sapere sulle 36 ore di offerte su Amazon

Ci siamo, il Prime Day 2018 è pronto a cominciare. Le trentasei ore di offerte, una prima assoluta dal momento che negli scorsi anni la giornata dedicata agli iscritti al programma si è sempre tenuta per 24 ore, comincerà alle 12:00 di oggi, 16 Luglio, e terminerà alle 23:59 di domani, 17 Luglio.

Per prepararsi al meglio e non perdersi nemmeno una promozione, vediamo quali sono le novità che ha messo a punto la compagnia di Jeff Bezos per quest'anno.

L'app Amazon ed Amazon Assistant

Per tutti coloro che non sono a casa o non al computer, il consiglio è di scaricare l'applicazione Amazon direttamente dal Play Store di Android e l'App Store di iOS. In questo modo sarà possibile tenere sott'occhio le offerte ora per ora.

Amazon ha anche lanciato il plugin per i browser web, Amazon Assistant, che come vi abbiamo spiegato qui vi permetterà di ottenere uno sconto di 10 Euro sul primo acquisto.

Seguire le offerte

Altro consiglio è di seguire le offerte interessate, direttamente dall'applicazione. Attenzione però: prima bisognerà attivare le notifiche dal menù impostazioni.

A questo punto, basterà andare nelle offerte in arrivo, cliccare sul tasto "segui" e si riceverà una notifica sullo smartphone nel momento in cui la promozione è attiva.

Altre novità

Amazon ha reso il Prime Day 2018 ancora più interessante, anche attraverso l'aggiunta di una sezione in cui saranno disponibili edizioni limitate dei prodotti lanciate proprio in occasione del Prime Day.

Vi ricordiamo, inoltre, che in occasione di Prime Day 2018 è possibile godere di Music Unlimited a 0,99 Euro per quattro mesi.