È il giorno dell'arrivo delle Serie TV di Mediaset Premium su Sky

Ci siamo: dopo l'annuncio di qualche settimana fa, da oggi 4 Giugno 2018 arrivano su Sky le serie tv targate Mediaset Premium.

Andiamo però per ordine e vediamo quali sono i quattro nuovi canali che potranno essere visti da oggi:

Premium Crime HD: 118

Premium Stories HD: 112

Premium Joi HD: 123

Premium Action HD: 125

Il primo sarà incentrato interamente su legal e serie tv poliziesche, mentre Stories HD si dedicherà al mondo dei drama, con Premium Joi dedicate agli show televisivi per più piccoli e famiglie e Premium Action ad azione ed avventura.

I quattro canali andranno a posizionarsi nel pacchetto Sky Famiglia, ed includeranno Arrow, la serie tv basata sulle vicende di Green Arrow ormai arrivata alla sesta stagione ed in onda in prima tv su Action ogni lunedì dalle 21:15. Gotham, invece, sarà visibile ogni giovedì alle 21:15 su Premium Action HD e sarà incentrato sulle vicende del piccolo Batman. Sempre a livello di serie tv basate sui fumetti, citiamo Supergirl, in onda ogni domenica dalle 21:15 su Action e basata sull'omonima supereroina. Per la famiglia sarà visibile in prima tv, ogni martedì alle 21:15, The Big Bang Theory, la sitcom più popolare degli ultimi anni ed ormai arrivata all'undicesima stagione.

Per gli amanti dei legal, invece, ogni lunedì alle 21:15 andrà in onda su Stories la serie tv che ha reso famosa Meghan Markle in tutto il mondo, Suits.