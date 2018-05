E-Government: annunciata l'app IO della pubblica amministrazione

Dopo le indiscrezioni degli scorsi mesi, è finalmente stata annunciata in via ufficiale dal Team per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio e dall'Agenzia per l'Italia Digitale, IO, la nuova applicazione che consentirà agli utenti di gestire in maniera comoda ed immediata i rapporti con la pubblica amministrazione.

L'annuncio è arrivato attraverso un sito web, raggiungibile a questo indirizzo, attraverso cui è disponibile un'infografica che spiega quali saranno i servizi accessibili dall'applicazione.

Gli utenti infatti potranno accedere a prescrizioni, ticket, esenzioni, referti, certificati anagrafici, tari, multe, informazioni sulla mensa scolastica, certificati di proprietà, bollo dell'auto, rimborso, avvisi ed ai modelli F24.

Al momento non è stata annunciata alcuna data di lancio, ma nelle FAQ si legge che "nell'estate estate 2018 inizieranno i primi test con i cittadini: questo significa che in una prima fase inviteremo un numero limitato di persone ad usare il servizio, e non sarà possibile per chiunque installare direttamente l’applicazione dagli store". Il progetto essendo open source consentirà agli sviluppatori di partecipare al test.

I servizi attivi nelle prime settimane dipenderanno dalle zone da cui ci si connette, ed ovviamente è richiesto un account SPID per potervi accedere.

L'applicazione, comunque resterà gratuita anche dopo i test. A questo punto non ci resta che aspettare il lancio pubblico.