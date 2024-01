C'è una gran brutta notizia per tutti coloro che bevono dalle bottiglie di plastica

Uno studio recente ha rivelato che l'acqua in bottiglia può contenere centinaia di migliaia di minuscole particelle di plastica precedentemente non conteggiate. Utilizzando la microscopia, i ricercatori hanno potuto visualizzare queste subdole particelle composte da questo materiale.

Stiamo parlando di nanoplastiche (minuscole in confronto alle microplastiche) che sono così piccole da poter attraversare intestini e polmoni, entrando direttamente nel flusso sanguigno e viaggiando verso organi come il cuore e il cervello. Possono anche invadere singole cellule e attraversare la placenta, raggiungendo i corpi dei nascituri.

Il team di ricerca ha testato tre marche popolari di acqua in bottiglia vendute negli Stati Uniti, analizzando particelle di plastica fino a soli 100 nanometri. Hanno scoperto che ogni litro di acqua conteneva tra 110.000 e 370.000 particelle, il 90% delle quali erano nanoplastiche. Questo numero è da 10 a 100 volte superiore alle stime precedenti, che si basavano principalmente su particelle di dimensioni maggiori.

La scoperta di nanoplastiche in acqua in bottiglia solleva preoccupazioni significative per la salute umana e l'ambiente. La produzione mondiale di plastica si avvicina ai 400 milioni di tonnellate all'anno, con oltre 30 milioni di tonnellate scaricate annualmente in acqua o su terra. A differenza della materia organica naturale, la maggior parte delle plastiche non si decompone in sostanze relativamente innocue, ma si divide e si ridivide in particelle sempre più piccole della stessa composizione chimica.

Uno dei più grandi problemi, inoltre, è che non conosciamo gli effetti a lungo termine sul nostro corpo.