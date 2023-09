C'è questo granchio che ha i peli sul 'petto' per un motivo disgustoso

Esiste un crostaceo che vive in un ambiente così estremo da far sembrare un deserto un luogo accogliente. Stiamo parlando del granchio Hoff, una creatura che ha fatto della sopravvivenza un'arte, vivendo nelle fumarole idrotermali dell'Oceano Australe. Il protagonista della nostra notizia fa una cosa molto particolare e per certi versi disgustosa.

Innanzitutto vive in dei luoghi noti per le loro temperature estreme, che possono raggiungere i 382,8 gradi Celsius. Eppure il granchio Hoff ha trovato un modo sicuramente geniale per prosperare. Ma come fa a sopravvivere in un ambiente così ostile? La risposta è tanto sorprendente quanto affascinante: coltiva batteri sul suo addome peloso per nutrirsi.

Sì, avete capito bene, questo crostaceo ha trasformato il suo corpo in un vero e proprio orto di batteri. Non è tutto, perché le femmine di questa specie affrontano un viaggio pericoloso lontano dalle fumarole per rilasciare i loro embrioni in acque più fredde, un viaggio che le danneggia visibilmente e che compiono una sola volta prima di morire... un comportamento sicuramente affascinante.

Il granchio, che non è un vero granchio ma un astice nano, è un esempio straordinario di come la vita possa adattarsi e prosperare in condizioni estreme, dimostrando ancora una volta che la natura non smette mai di stupirci.