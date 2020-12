Cos'è l'Hanukkah? La famosa festività ebraica che si festeggia ogni anno

L'Hanukkah, molto più facile da leggere che da scrivere, è la seconda festività ebraica più importante in assoluto. La festa commemora la consacrazione di un nuovo altare nel Tempio di Gerusalemme a seguito della conquistata libertà dagli Elleni nel II secolo avanti Cristo. I festeggiamenti della Hannukah durano otto giorni.

Durante le otto notti di Hanukkah, gli ebrei accendono una candela per rendere omaggio a un miracolo avvenuto dopo la riconquista del tempi di Gerusalemme. I ribelli ebrei, i Maccabei, ridedicarono e reclamarono il Tempio e, sebbene avessero olio sufficiente per accendere una lampada solo per un giorno, l'olio durò miracolosamente per otto giorni.

Il cibo, come ogni festività che si rispetta, non manca di certo: si mangiano le atkes, frittelle di patate, cipolla, farina di matzah e sale, fritti nell'olio di oliva (anche qui l'olio è il protagonista, per ricordare il miracolo); sufganiot, frittelle ricoperte di zucchero; blintzes, crepes ripiene di formaggio freschissimo e fritte e molto altro ancora (la maggior parte di questi rigorosamente fritti).

Poiché la festività è basata sul calendario ebraico, non esiste una data pre-impostata per l'Hanukkah. Inizia sempre il 25esimo giorno del mese ebraico Kislev. Quest'anno, la festività è già iniziata giovedì 10 dicembre e finirà venerdì 18 dicembre. È capitato in passato che questa festività si "scontrasse" con il giorno del ringraziamento e con il Natale. Per tradizione, inoltre, in questo giorno ai bambini vengono date delle monete di cioccolato.