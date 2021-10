Che cos'è HbbTV? L'ibrido tra digitale terrestre e smart che avete già

Se disponete di un televisore non troppo datato, potreste già avere la possibilità di sfruttare una tecnologia che rappresenta una sorta di "ibrido tra digitale terrestre e funzionalità smart". Ci riferiamo allo standard HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV). Non tutti però sanno di cosa si tratta, quindi è bene fare chiarezza.

Ebbene, se siete soliti guardare i classici canali offerti dal digitale terrestre tramite il vostro Smart TV di fiducia, vi sarà sicuramente capitato qualche volta di notare dei messaggi che compaiono a schermo che chiedono di provare a premere un tasto. Per farvi un esempio concreto, spesso basta sintonizzarsi sul canale 9 (NOVE) per vedere la comparsa, in basso a sinistra, di un'indicazione relativa alla piattaforma di streaming Discovery+. Questo accade anche per televisori in cui l'app ufficiale del servizio non risulta disponibile sull'apposito store.

Premendo il tasto richiesto, ad esempio la freccia verso l'alto del telecomando, spesso è possibile accedere ai contenuti live o on demand legati al canale che si sta visionando (ad esempio, per NOVE potreste voler rivedere "Fratelli di Crozza", ma ovviamente in questo modo potrete accedere anche a tutto il catalogo del servizio Discovery+). In parole povere, è possibile usufruire di funzionalità smart senza scaricare alcuna applicazione.

Questo è possibile proprio grazie allo standard HbbTV, come spiegato sul sito Web ufficiale di Discovery+. Insomma, tramite questo metodo è potenzialmente possibile prendere visione del servizio, ad esempio, anche mediante Smart TV LG, che non disporrebbero di base dell'applicazione ufficiale di Discovery+ per quel che concerne lo store ufficiale.

In ogni caso, al netto dell'esempio concreto legato a Discovery+ (che è uno dei più interessanti), ci sono diverse emittenti nostrane che fanno uso di questa tecnologia, dalla Rai a Mediaset.