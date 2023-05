C'è questa IA incredibile che può tradurre i nostri pensieri in parole

L'intelligenza artificiale è incredibile e lo sappiamo, ma sapete che c'è questo software che può tradurre i nostri pensieri in parole? Si tratta di uno sforzo portato avanti dai ricercatori dell'Università del Texas ad Austin ed è capace di generare un linguaggio complesso dai pensieri di qualcuno per lunghi periodi di tempo.

"Questo è un vero balzo in avanti rispetto a ciò che è stato fatto prima, per essere un metodo non invasivo, che in genere è costituito da singole parole o brevi frasi", ha affermato il co-autore dello studio Alex Huth, assistente professore di neuroscienze e informatica. La cosa incredibile è che la macchina non deve essere impiantata attraverso un intervento chirurgico nel cervello.

L'intelligenza artificiale viene infatti addestrata su numerose ore di dati ottenuti da un individuo mentre ascolta i podcast e mentre il suo cervello viene scansionato tramite risonanza magnetica funzionale. Successivamente il software, partendo da questi dati, può decodificare i pensieri mentre i soggetti ascoltano una nuova storia o immaginano la loro versione del racconto.

L'IA non può sintetizzare i pensieri della persona parola per parola, ma cattura l'essenza di ciò che sta pensando (come vi mostra l'immagine che troverete in calce alla notizia). Dopo essere stato addestrato a lungo, il programma è in grado di produrre un testo che sia una rappresentazione decente dei pensieri della persona circa la metà delle volte.

La cosa bellissima è che un software del genere potrebbe essere utilizzato dai pazienti che non sono più in grado di comunicare fisicamente tramite la parola, donando loro - in un certo senso - di nuovo la loro autonomia (come fanno in un certo senso anche gli esoscheletri).