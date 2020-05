Idrossiclorochina: Cos'è il farmaco che Trump sostiene di prendere giornalmente

Il presidente Trump afferma di prenderlo da più di una settimana: l'idrossiclorochina, il farmaco antimalarico utilizzato per combattere questa potente piaga da COVID-19. Di cosa si tratta? La sua efficacia è certa? Scopriamolo insieme.

Innanzitutto, nonostante sia stato utilizzato durante la pandemia da coronavirus, non c’è ancora alcuna evidenza scientifica certa sull'efficacia di questo farmaco nella cura farmacologica per i pazienti affetti da COVID-19. La sostanza nasce per combattere la malaria, fa parte dei farmaci antireumatici e serve anche per la cura dell'artrite reumatoide e del lupus eritematoso sistemico (entrambi malattie autoimmuni croniche).

In Italia, il farmaco è stato utilizzato per il trattamento dei pazienti affetti da infezione del nuovo coronavirus. Come la maggior parte di queste potenti sostanze, infatti, il farmaco ha degli effetti collaterali: vomito, mal di testa, alterazioni della vista e debolezza muscolare nei casi comuni. Reazioni allergiche, invece, nei casi più gravi.

Inoltre, durante l’utilizzo dell'idrossiclorochina nella recente lotta al COVID-19 sono stati riscontrati alcuni particolari casi di cardiotossicità. Per tanto, prima dell'utilizzo della sostanza durante la cura farmacologica, viene raccomandato agli esperti di verificare per bene le condizioni del paziente. La Food and Drug Administration, infatti, ha autorizzato l'utilizzo dell’idrossiclorochina solo in caso di emergenza, per i pazienti in gravi condizioni.