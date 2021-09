Cos'è questa immagine? Ti è familiare? Ecco dove puoi averla vista

La vista è uno dei sensi che utilizziamo maggiormente per quasi tutte le attività che svolgiamo, dall'orientamento nello spazio alla guida di un veicolo, dalla visione di una serie tv alla navigazione su Internet e la lettura di queste stesse parole. Poiché quindi svolge un ruolo così importante nella tua vita quotidiana, è fondamentale proteggere la salute degli occhi.

Per farlo ci si reca quindi da uno specialista (oculista, ortottista), che ci sottoporrà a diversi test di base in relazione al nostro caso specifico (rifrazione, cheratometria, pressione intraoculare, retinoscopia), anche per tranquillizzarci se siamo testimoni di questi filamenti che a volte vediamo sugli occhi.

Ma tra questi esami, probabilmente quello che più viene in mente quando ci si immagina dal medico, vi è il test dell'acuità (o acutezza) visiva. Usando un occhio alla volta, ci verrà chiesto di leggere le lettere da un cartello (ottotipo) posizionato a una distanza specifica. Le risposte ottenute verranno poi utilizzate per determinare come il livello di visione di ciascun occhio si confronta con la visione standard di 10/10 (o 20/20 secondo gli standard americani).

Ma le immagini della "casetta in fondo al campo" o della "mongolfiera sulla strada" quando entrano in gioco? Presto detto, in un altro fondamentale test per l'acuità visiva; quello per misurare il potere diottrico di ciascun occhio, la capacità cioè di mettere a fuoco gli oggetti vicini e lontani.

L'esame viene fatto attraverso uno strumento chiamato autorefrattometro, un dispositivo che misura automaticamente il potere refrattivo di cristallino e cornea durante il processo di formazione dell'immagine sulla retina (prima dell'avvento di questa tecnologia si utilizzava esclusivamente il forottero manuale, un particolare strumento che ricorda molto la testa "multioculata" di un ragno).

Ad una prima osservazione, l'immagine della casetta (in alcuni casi anche una mongolfiera o un albero) risulterà inizialmente sfocata, per poi diventare sempre più chiara e definita, grazie ai muscoli ciliari che permetteranno la sua messa a fuoco. Durante tutto questo meccanismo fisiologico, l'autorefrattometro invierà un fascio di luce infrarossa in grado di determinare il potere diottrico degli occhi proprio grazie alla registrazione di questi fenomeni di accomodazione dell'immagine.

Alla fine del test, in base ai risultati ottenuti anche attraverso altri esami, l'oculista potrà valutare casi di miopia, qualora la messa a fuoco risultasse davanti la retina, o di ipermetropia qualora fosse sul retro di essa, e magari la prescrizione di un occhiale specifico.

