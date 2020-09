Cos'è più importante da tenere sottocchio durante una dieta: calorie o macro?

Ridurre l'apporto calorico è un modo comprovato per perdere il peso. Negli anni, però, sono nate quelle diete che promettono di essere più flessibili, ma con gli stessi risultati della riduzione di calorie. Una di queste diete popolari è "If It Fits Your Macros" (IIFYM) - in italiano semplicemente "Se sono i nutrienti giusti per te".

Questa dieta, piuttosto che le calorie, calcola i macronutrienti giornalieri (grassi, carboidrati e proteine) presenti negli alimenti e nelle bevande che consumiamo. L'idea di questa è, in poche parole, "consumare qualsiasi cibo purché si adatti alle esigenze quotidiane di macronutrienti". Attualmente non esiste alcuna ricerca scientifica che abbia esaminato specificamente se il conteggio dei macro sia efficace quanto altri metodi per perdere peso.

Tuttavia, i nostri requisiti calorici effettivi sono incerti e possono variare notevolmente a seconda della nostra attività. I nostri requisiti per i macronutrienti, invece, sono più certi. Un vantaggio del conteggio dei macro è che garantisce che alcuni nutrienti essenziali siano incorporati nella dieta, invece di concentrarsi esclusivamente sulle calorie. Il conteggio di quest'ultime, ovviamente, non tiene conto dei nutrienti assorbiti.

I calcoli dei macro sono stimati in base al peso corporeo, all'altezza e ai livelli di attività e possono essere adattati a un obiettivo specifico di peso. Nessuno dei due metodi, però, potrà soddisfare tutti gli altri requisiti nutrizionali. Ad esempio, poiché i macro si concentrano solo su carboidrati, proteine ​​e grassi, possono trascurare l'importanza di altre vitamine e minerali, come la vitamina A, essenziale per rimanere in salute e prevenire le carenze.

Qualora l'obiettivo fosse quello di aumentare la massa muscolare, inoltre, oltre al fabbisogno di proteine, anche energia e carboidrati devono essere soddisfatti per garantire che il corpo abbia abbastanza carburante disponibile per allenarsi. Tenere traccia dei macro, invece di contare le calorie, potrebbe essere utile per garantire che tutti i requisiti di proteine ​​e carboidrati siano soddisfatti.

In definitiva, il metodo che si sceglie per modificare il peso corporeo e la composizione dipende dagli obiettivi preposti. Ovviamente, la cosa importante in entrambi i casi è una: non mangiare mai troppo.