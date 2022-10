C'è una nuova intrigante teoria sul misterioso fenomeno del Déjà Vu

Avete mai sperimento quella sensazione di aver già vissuto una scena appena capitata? Bene, questo fenomeno si chiama Déjà Vu (e ha perfino un fratello chiamato Déjà Rêvé) che ha perplesso filosofi, neurologi e scrittori per molto tempo. Per quale motivo si verifica una cosa così strana? C'è chi ha cercato - e sta cercando - di spiegarlo.

Primo fra tutti è stato Alan Brown che all'inizio di questo millennio ha deciso di cercare nella letteratura scientifica una risposta. L'esperto ha stabilito che circa due terzi delle persone sperimentano il fenomeno e che l'innesco più comune è una scena, un luogo o una conversazione. Ha anche trovato una possibile associazione tra il déjà vu e alcuni tipi di attività convulsive nel cervello.

Adesso, in un nuovo articolo pubblicato sulla rivista The Conversation, il gruppo di ricerca di Anne Cleary, professoressa di psicologia cognitiva alla Colorado State University, sta cercando una risposta partendo dal lavoro condotto da Brown.

Gli scienziati hanno iniziato analizzando un'ipotesi quasi centenaria secondo cui il déjà vu può verificarsi quando c'è una somiglianza spaziale tra una scena attuale e una scena non ricordata nella memoria. Facciamo un piccolo esempio: se il fenomeno si verifica a casa della nonna di un amico, la causa alla base di questa esperienza potrebbe essere che la disposizione della scena, incluso il posizionamento dei mobili e degli oggetti all'interno dello spazio, abbia la stessa disposizione di una scena diversa vissuta in passato.

Per studiare il fenomeno, gli scienziati hanno utilizzato la realtà virtuale facendo immettere dei soggetti all'interno di scenari simulati con una disposizione simile ad ambienti a loro familiari. Come previsto, era più probabile che il déjà vu si verificasse quando le persone si trovavano in una scena che conteneva la stessa disposizione spaziale degli elementi di una scena precedente che hanno vissuto ma non ricordavano.

Secondo la ricerca, quindi, il déjà vu potrebbe essere la somiglianza spaziale di una nuova scena con una in memoria che al momento non viene ricordata. A proposito, prima vi abbiamo parlato del Déjà Rêvé, ma sapete che esiste anche un fenomeno chiamato Jamais Vu?