C'è vita nel Grande Lago Salato? Probabilmente sbaglierai risposta

Un recente studio pubblicato sulla rivista Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, ci dimostra come alcuni esseri viventi siano in grado di sopravvivere a condizioni davvero estreme.

Dopo aver visto il misterioso lago della Death Valley, per decenni si è pensato che il Grande Lago Salato negli Stati Uniti ospitasse ufficialmente solo due animali più grandi di una cellula: i gamberi e le mosche d’acqua salata. A parte questo, nelle acque (eccessivamente) saline del lago sono stati trovati solo batteri e alghe. Recentemente però, un team di ricercatori sembra aver rilevato un’ulteriore forma di vita.

Rompendo grumi di fango di carbonato di calcio chiamati microbialiti, i ricercatori dell'Università dello Utah guidati dai biologi Julie Jung e Michael Werner, hanno individuato dei vermi di varie specie che vivono "tranquillamente": sono i nematodi.

Si tratta in particolare dell'ambiente più salino in cui siano mai stati trovati questi piccoli esseri viventi. Per avere un’idea, parliamo infatti di un lago che è da tre a sei volte più salato dell’oceano.

"All'inizio si trattava semplicemente di raccogliere campioni. Ma poi, una volta che abbiamo notato i microbialiti, ne abbiamo estratto piccoli pezzi cercando di preservarne gli strati e li abbiamo riportati in laboratorio", spiega Jung.

Utilizzando una potente tecnica per separare macromolecole come DNA, RNA e proteine, i biologi hanno identificato nematodi vivi in ogni sito in cui hanno raccolto campioni. Ma come si può sopravvivere in condizioni così avverse?

I ricercatori sospettano che questi vermi si nutrano principalmente dei batteri che una volta raggrupati compongono i "tappeti" posti sul fondo del lago. Tuttavia, non è stato possibile coltivare i nematodi in laboratorio, quindi per capire come sopravvivevano, il team ha studiato il nematode più celebre di tutti: Caenorhabditis elegans.

In laboratorio, questa creatura è stata nutrita con batteri Escherichia coli o con batteri che vivono nei tappeti microbici del Grande Lago Salato. I vermi sono stati poi esposti all'acqua del lago, che è 50 volte più salata dell'habitat abituale di C. elegans. I risultati sono chiari.

Dopo cinque minuti, i vermi nutriti con E. coli erano morti. Allo stesso modo, quelli che si sono nutriti con i microbi del Grande Lago Salato sono sopravvissuti per più di 24 ore. Ciò dimostra come l’alimentazione con piccoli batteri autoctoni, sia fondamentale per sopravvivere nel Grande Lago Salato.

Come se non bastasse, sebbene non si parli di vermi predatori giganti, quasi tutti i nematodi rinvenuti non appartenevano ad alcun genere o specie conosciuta attualmente.

Cuffie Bluetooth, Auricolari Bluetooth 5.3 Wireless,5-7 h per tr è uno dei più venduti oggi su