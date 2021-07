Cos'è la linea di Kármán? Cosa c'entra con la nostra atmosfera?

Partendo dal presupposto che i trattati internazionali definiscono lo "Spazio" come "libero per l'esplorazione e l'uso da parte di tutti", ma che ciò non vale per lo "spazio aereo sovrano" sopra le nazioni, dove inizia quindi lo Spazio vero e proprio? La linea di Kármán cosa c'entra?

In linea di massima, la maggior parte degli esperti afferma che lo Spazio inizia nel punto in cui le forze dinamiche orbitali diventano più importanti delle forze aerodinamiche o dove l'atmosfera da sola non è sufficiente a sostenere una veicolo spaziale a velocità suborbitali.

Storicamente, è stato quindi difficile fissare un punto preciso ad una specifica altitudine. Nel 1900 però, il fisico ungherese Theodore von Kármán determinò che il confine fosse a circa 80 km sul livello del mare. Tuttavia al giorno d'oggi, la linea di Kármán è stata spostata dal NOAA (la National Oceanic and Atmospheric Administration) a circa un centinaio di km sul livello del mare, da loro stessi identificato come "un confine immaginario".

Nonostante ciò, la Federal Aviation Administration, la US Air Force, la NOAA e la NASA generalmente continuano ad usare gli 80 km come confine, con l'Air Force che concede il titolo di "astronauti" (tramite una spilla alata) a tutti quelli che, volando, hanno superato questo limite. Allo stesso modo, il Mission Control della NASA ha invece posizionato la linea a 122 km, perché per loro questo è "il punto in cui la resistenza atmosferica diventa evidente", attribuendo quindi una valutazione scientifica alla scelta.

Purtroppo non c'è una facile distinzione tra "Spazio" e "non Spazio", in parte perché l'atmosfera terrestre non svanisce semplicemente; piuttosto, diventa gradualmente sempre più sottile fino a raggiungere l'esosfera ad oltre 700km di altezza fino addirittura ai 10 mila km. Tecnicamente, anche la Stazione Spaziale Internazionale, che orbita a un'altezza media di 400 km, non sarebbe nello spazio se definissimo tale solo l'area con assenza di atmosfera o gravità.

La nostra atmosfera è infatti divisa in strati (in questo speciale è trattato dettagliatamente), da quello più basso la Troposfera (dai 5 ai 20 km) dove viaggiano gli aerei, per poi passare nella Stratosfera (fino ai 50km di altezza) raggiunta spesso dai palloni sonda meteorologici, quindi la Mesosfera (fino a circa 90km) fondamentale per fare da scudo alle tante meteore che entrano nel nostro pianeta durante l'anno, per lasciare spazio poi alla Termosfera (dai 100 ai 650 km circa) anch'essa importante scudo contro i corpi celesti e culla delle aurore boreali, nonché sede, come abbiamo detto, della famosa linea di Kármán e della nostra Stazione Spaziale Internazionale. Infine, l'orlo più esterno della nostra amata atmosfera, l'Esosfera (fino a 10 mila km dal suolo).

Dato che la diatriba è più aperta che mai, voi cosa pensate del viaggio di Branson con la sua Spaceflight Unity 22? Il volo, che ricordiamo ha toccato gli 85km di altitudine, è da definirsi spaziale, sub-orbitale, atmosferico o di linea?