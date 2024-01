C'è una lista d'attesa di 30 anni per poter mangiare queste crocchette

In una piccola macelleria a conduzione familiare di Takasago City, nella prefettura di Hyogo in Giappone, c'è un piatto che può richiedere 30 anni per essere mangiato: le crocchette di manzo di Kobe.

Queste delizie, create dalla macelleria Asahiya, fondata nel 1926, chiamate "Extreme Croquettes", sono diventate un fenomeno di Internet nei primi anni 2000, portando a una richiesta così elevata che i clienti devono aspettare decenni per assaggiarle. Chi non può attendere tanto tempo può optare per le "Premier Kobe Beef Croquettes", che hanno una lista d'attesa più breve di quattro anni (siamo sicuri che saranno sicuramente più salutari dei chicken nugget).

Shigeru Nitta, proprietario di terza generazione di Asahiya, ha iniziato a vendere i suoi prodotti online nel 1999, offrendo le Extreme Croquettes come un esperimento. Le crocchette, vendute a un prezzo accessibile nonostante la qualità elevata degli ingredienti, sono fatte fresche ogni giorno senza conservanti.

Gli ingredienti includono manzo di Kobe di tre anni di grado A5 e patate provenienti da un ranch locale. La popolarità delle crocchette è esplosa dopo un servizio giornalistico nei primi anni 2000. Nonostante la lunga attesa e il prezzo crescente, la domanda non accenna a diminuire. Nitta, che ha preso in mano la macelleria nel 1994, ha aumentato la produzione in modo esponenziale.

Tuttavia, mantiene un approccio sostenibile e locale, vendendo solo carne prodotta nella prefettura di Hyogo. A tal proposito, sapete che è stata creata la prima Wagyu stampata in 3D al mondo?