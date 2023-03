C'è vita sulle lune di Urano? Le probabilità sono appena salite, ecco perché

Grazie a nuove analisi di vecchi dati spediti dalla sonda Voyager 2, uno studio ipotizza la presenza di un altro corpo celeste nel nostro sistema che potrebbe ospitare la vita. Almeno una delle lune di Urano, infatti, possiede il potenziale per un oceano nascosto sotto la superficie.

I dati raccolti dal veloce flyby di Voyager 2 intorno a Urano, 37 anni fa, lasciarono gli astronomi dell'epoca stupefatti e perplessi. Ma oggi il lavoro dei ricercatori è riuscito a dare un senso a quei dati.

Secondo le analisi, la radiazioni captate dalla sonda provenivano da un fascio di particelle energetiche che un tempo erano vapore acqueo. Ciò rende la presenza di un oceano nei pressi del pianeta molto probabile; "La cosa interessante era che queste particelle sembravano confinate vicino all'equatore magnetico di Urano," ha spiegato il Dott. Ian Cohen, autore dello studio.

Stando alle osservazioni di Voyager 2, le particelle si trovano in una fascia ristretta tra Ariel e Miranda, la coppia di lune più grandi e più interne all'orbita di Urano.

Sappiamo già che su una delle lune di Saturno, Encelado, il vapore acqueo viene espulso tramite potenti geyser sulla superficie, indice di un oceano interno. È dunque plausibile sostenere che lo stesso possa accadere per i satelliti di Urano. Certo, questo non garantisce la presenza di vita, ma poiché Encelado possiede tutti gli ingredienti necessari - come è stato recentemente dimostrato - è probabile che una delle due lune abbia le stesse risorse.

Per confermare quest'ipotesi però, sarà fondamentale andare su Urano preparando una missione spaziale (che potrebbe essere molto simile alla prossima missione per cercare la vita su Encelado); non a caso il pianeta è in cima alle priorità della NASA.