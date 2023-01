C'è una macabra teoria che spiega perché non esistono pianeti di una certa dimensione

Gli astronomi stanno scrutando il cielo cercando pianeti simili al nostro, ma non si tratta di un'impresa facile, poiché quelli più trovati sono corpi celesti gassosi - simili a Giove. Proprio per questo motivo gli addetti ai lavori offrono una macabra spiegazione del motivo per il quale uno specifico sottoinsieme di esopianeti sembra non esistere.

Attualmente le classi più scoperte sono le "super-Terre" rocciose, circa 1,4 volte più grandi del nostro pianeta, e "mini-Nettuno" ghiacciati, grandi circa 2,4 volte della Terra. L'ipotesi prevalente su questo "gap" suggerisce che i pianeti più piccoli siano destinati ad avvicinarsi alle loro stelle - simili al Sole - nel tempo, bruciando.

Lo scorso anno un team di astrofisici ha cercato di dare un'altra chiave di lettura: invece di bruciare, gli esopianeti più piccoli e meno densi possono essere coinvolti in orribili collisioni interplanetarie che li distruggono, venendo ri-assembrati nuovamente in corpi più grandi.

Questo perché quando i pianeti rocciosi più piccoli si avvicinano alle loro stelle, le loro orbite diventano più instabili, creando una potenziale collisione. Questa potrebbe essere una valida spiegazione per la mancanza di dati simili a nostra disposizione, chiarendo quindi la fine dei corpi celesti più piccoli, o della stessa grandezza, del nostro pianeta.

Anche i pianeti ghiacciati e acquosi potrebbero scontrarsi, spiega l'autore principale dello studio, André Izidoroa, ma poiché "le loro dimensioni non cambiano molto perché l'acqua è meno densa", quei tipi di pianeti in collisione rimarrebbero comunque "al di sopra di un certo raggio".