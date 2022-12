Niente più e-mail e SMS per le ricette del medico in Italia a breve: 'un passo indietro'

Mentre si discute in merito alla possibile rimozione dello SPID, un'altra novità legata al mondo della tecnologia, o meglio un altro "passo indietro", si affaccia sull'Italia. Infatti, salvo cambiamenti dell'ultimo minuto, a breve ci sarà lo stop alla prescrizione tramite e-mail e SMS delle ricette del medico in Italia.

La cosiddetta prescrizione dematerializzata è infatti stata introdotta nell'ambito del periodo di allerta pandemica, così da consentire alle persone di poter effettuare tutto a distanza e di non doversi recare dunque fisicamente dal medico. Di mezzo c'è in parole povere la ricetta elettronica, che può poi essere utilizzata per acquistare ciò di cui si ha bisogno in farmacia.

Questa modalità, pensata originariamente per evitare assembramenti, si è in realtà rivelata utile per un buon numero di persone ed è infatti in corso un dibattito in merito. Salvo cambiamenti dell'ultimo minuto, la norma relativa alla prescrizione dematerializzata decadrà a fine 2022. Questo significa che, allo stato attuale delle cose, l'arrivo del 2023 dovrebbe portare con sé un ritorno alla presenza fisica dal medico e alla ricetta cartacea.

Va detto, però, che il dibattito indicato in precedenza si sta alimentando e che. Ad esempio, come riportato anche da Repubblica , la Fimmg ritiene che si tratterebbe di "un passo indietro". Quale sarà il futuro della prescrizione tramite e-mail e SMS delle ricette del medico in Italia? Staremo a vedere.