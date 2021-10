Cos'è il meme Evil Be Like e come crearlo? Tutto sul fenomeno social del momento

Tutti coloro che negli ultimi giorni hanno frequentato i social si saranno imbattuti nel nuovo fenomeno del momento: il meme Evil Be Like. Si tratta di meme in cui una fotografia viene ritoccata creando l'effetto negativo, il tutto condendola da citazioni che ribaltano il comportamento tipico del protagonista.

Secondo quanto raccontato dal sito web Know Your Meme, il meme Evil Be Like è comparso per la prima volta il 12 Settembre 2021 quando la pagina Facebook "Pains of Hells Wellness Clinic" ha pubblicato una fotografia "be like" con protagonista Martin Luther King che ha racimolato oltre 3700 reazioni e 1900 condivisioni.

Nei giorni successivi la foto è stata pubblicata anche da altri account ed il 18 Settembre il meme è finito su Reddit, dando il via ad una serie di creazioni ad hoc che di recente sono approdate anche in Italia sulle pagine più seguite.

Da allora, sono comparse le versioni malvagie di politici, VIP, personaggi di anime, serie tv, film ed anche di cantanti. In alcuni casi sono anche stati aggiunti occhi color rosso fuoco, ma solo da coloro che sono più avvezzi con i programmi di fotoritocco.

Come creare il meme Evil Be Like?

Ma se anche voi volete partecipare a questo trend, come potete fare? Sul web esistono tantissimi strumenti, ma quello di Fotoeffetti è sicuramente il più semplice: basta caricare semplicemente una fotografia ed applicare il filtro negativo. A questo punto non dovrete fare altro che salvare l'immagine in galleria ed aggiungerci la citazione.

Anche l'applicazione Snapdseed per iOS ed Android (completamente gratuita) consente di applicare l'effetto negativo, tramite lo strumento "Curve": non dovrete fare altro che spostare il pallino presente in alto a destra in basso a destra e quello in basso a sinistra, in alto a sinistra.

Anche lo strumento Imgflip permette di creare il vostro Evil Be Like con tanto di testo.