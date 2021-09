C'è un messaggio segreto in questa foto della team Inspiration4 di SpaceX: ecco quale

La prima missione privata di SpaceX, Inspiration4, è stata un grande successo e attualmente il team di "astronauti civili" si trova in orbita intorno alla Terra. In previsione del lancio, lunedì di questa settimana sono state pubblicate delle foto ufficiali che mostrano la squadra al completo e vestiti di tutto punto con le tute di SpaceX.

Qui gli utenti hanno notato che in una delle foto c'era un messaggio nascosto in bella vista. Così come potrete vedere dalla foto che troverete qui sotto, si tratta di un codice Morse che recita le seguenti parole: "Ad Astra". No, non il film di Brad Pitt, ma un pezzo della frase in latino "per aspera ad astra" (che significa "attraverso le asperità alle stelle").

Un membro dell'equipaggio, il dottor Sian Proctor, ha successivamente confermato il messaggio segreto in un post su Twitter. La missione è stata lanciata mercoledì 15 settembre a bordo di un razzo Falcon 9 dalla piattaforma Pad39A del Kennedy Space Center della NASA (lo stesso pad in cui venne lanciata la missione Apollo 11 della NASA).

L'equipaggio rimarrà nello spazio per tre giorni e arriverà a un'altitudine di 575 chilometri dalla Terra, più in alto di circa 160 chilometri della Stazione Spaziale Internazionale (dove ultimamente si sono accessi gli allarmi antifumo). A proposito di messaggi segreti: la NASA sembra essersi divertita a nascondere tantissimi codici ed easter eggs sul rover Perseverance.