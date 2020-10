Cos'è il metodo 'CRISPR/Cas9'? Che si è guadagnato il Nobel per la chimica

Ad aver vinto il premio Nobel per la chimica sono state la biochimica francese Emmanuelle Charpentier e la chimica americana Jennifer, per lo sviluppo di un rivoluzionario strumento di editing genetico chiamato "CRISPR/Cas9", a lungo al centro di un mirino mediatico. Che cos'è? Perché è così controverso?

In poche parole, grazie a questo metodo è possibile modificare dei pezzi di DNA, il nostro codice genetico che racchiude tutte le informazioni sul nostro corpo. Il Cas9, un tipo di proteina modificata, agisce come una sorta di "forbici" in grado di tagliare parti di filamenti di DNA. CRISPR, invece, sta per brevi ripetizioni palindromiche regolarmente intervallate in cluster, una sequenza di DNA ripetuta nei genomi.

Dopo il taglio, è possibile aggiungere "nuovi pezzi" al nostro genoma, modificandolo. La tecnologia ha funzionato praticamente in tutti gli organismi su cui è stata utilizzata, comprese piante, microbi ed esseri umani. Sta già avendo un impatto importante sulla ricerca biomedica, sulla medicina clinica e sull'agricoltura. È stato utilizzato per la prima volta negli esseri umani nel 2016 ed è in corso una sperimentazione negli Stati Uniti per utilizzare la tecnologia sperimentale per trattare una dozzina di pazienti con anemia falciforme, un gruppo di malattie del sangue ereditarie.

Le tecnologie correlate, inoltre, potrebbero essere in grado di correggere potenzialmente fino all'89% dei difetti genetici. "Non è un'esagerazione dire che la tecnologia nata dalle scoperte di Doudna e Charpentier ha rivoluzionato il campo", ha dichiarato Jessica Downs, vice capo della Division of Cancer Biology dell'Institute of Cancer Research nel Regno Unito, a Londra.

Vi starete allora domandando: perché, se può migliorare la vita di tutti, questo metodo è considerato controverso? Risposta breve: per questione etiche. Lo scienziato cinese He Jiankui è stato incarcerato per tre anni nel 2019 dopo aver annunciato la nascita di due gemelle con DNA modificato per renderle resistenti all'HIV, cosa che aveva gestito utilizzando lo strumento di modifica genetica CRISPR/Cas9 prima della nascita. Il gesto fu condannato da molti scienziati, con l'esperimento etichettato come "mostruoso" e "immorale".



"Con ogni tecnologia veramente potente, nelle scienze della vita o altrove, c'è la possibilità di un uso improprio", afferma Claes Gustafsson, segretario del comitato per il Nobel per la chimica e professore di biochimica e biofisica all'Università di Stoccolma. "Tutti hanno convenuto che non può essere utilizzato per l'ingegneria della linea germinale. Non è possibile apportare modifiche ereditabili al DNA umano. Si tratta di una cosa troppo incerta", ha aggiunto il segretario durante un intervento alla CNN. "Ci sono malattie genetiche specifiche che puoi pensare di curare per l'individuo ma non in modo ereditario".