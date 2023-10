C'è un nuovo metodo per la ricerca dei pianeti abitabili, ecco quale

In un sistema solare diverso dal nostro, a 40 anni luce da noi, potrebbero esserci più esopianeti in grado di ospitare la vita. Stiamo parlando del sistema TRAPPIST-1, e il telescopio James Webb lo ha osservato tramite un nuovo ed innovativo metodo; vediamo insieme i risultati.

Trappist-1 è noto agli astronomi per essere uno dei sistemi più interessanti che conosciamo, non solo per la relativa vicinanza ma anche per la presenza di sette pianeti rocciosi.

"Grazie al telescopio Webb, è la prima volta nella storia che possiamo guardare i pianeti intorno ad altre stelle che potrebbero avere atmosfere secondarie, come ad esempio sulla Terra, su Marte o su Venere," ha spiegato l'autore dello studio Ward Howard. Gli scienziati sono infatti riusciti a captare dei dettagli senza precedenti su questi esopianeti, sfruttando i brillamenti della loro stella.

La stella in questione è una nana rossa e, come le sue simili, emette in continuazione esplosioni solari che interferiscono con l'osservazione dei corpi celesti orbitanti. Howard e i suoi colleghi però hanno trovato una soluzione: usando il telescopio Webb hanno studiato la stella per circa 27 ore, registrando quattro brillamenti. Poi, hanno sviluppato un modello matematico per separare i brillamenti dalla normale radiazione stellare.

Il risultato ottenuto? Una serie di dati sui pianeti e sulle loro atmosfere, potenzialmente i più chiari di sempre.

Come specificano anche i ricercatori, riuscire a tener conto dei brillamenti è fondamentale per evitare di individuare molecole che non sono davvero lì; il team spera dunque che questi risultati possano aiutare gli astronomi a scoprire se su questi (ed altri) sistemi sia presente la vita. A questo proposito, i venti solari di TRAPPIST-1 potrebbero avere uno strano effetto sui suoi pianeti.