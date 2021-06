Cos'è questa misteriosa spirale comparsa nel cielo del Pacifico? La possibile risposta

Sono tanti i fenomeni a cui non sappiamo dare una risposta concreta, sia a causa della mancanza di prove sia perché alcuni fenomeni sono davvero rarissimi e appaiono solo pochissime volte nell'arco di una vita (per giunta per pochissimi secondi). Il 18 giugno uno di questi eventi è stato visto nei cieli del Pacifico, ma sappiamo cosa lo ha causato.

Diversi testimoni hanno visto e fotografato una spirale nei cieli della Nuova Caledonia e di Vanuatu nel sud-ovest del Pacifico intorno alle 18:00 (ora locale). Si tratta certamente di un evento davvero assurdo, che ha lasciato senza parole coloro che hanno assistito (potrete vedere il video dell'evento cliccando su questo link che vi porterà sulla pagina Facebook dell'Association Calédonienne d'Astronomie).

"Diversi testimoni hanno visto questo strano fenomeno. Non abbiamo spiegazioni, ma siamo lontani dall'essere specialisti in questo genere di fenomeni. Sulla base della nostra ricerca iniziale, l'unico fenomeno simile ma ancora più drammatico è la spirale norvegese nel 2009", si legge nel post della pagina Facebook.

Nel caso della spirale norvegese, fu il lancio fallito di un missile russo ad averla creata... anche questa volta la causa potrebbe essere la stessa. Un astronomo americano ha confermato che ad aver causato la spirale è stato il secondo stadio di un razzo cinese Long March 2C, decollato il 18 giugno dal centro di lancio di Xichang, con 4 satelliti a bordo.

Dopo aver completato la sua missione, lo stadio avrebbe espulso il suo carburante, creando il fenomeno che ha impressionato i passanti.