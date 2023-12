C'è qualcosa di misterioso che sta 'attirando' verso di sé la nostra galassia

Un mistero cosmico noto come "Il Grande Attrattore" sta catturando l'attenzione degli astronomi. Questo fenomeno, scoperto nel 1929 grazie agli studi sulla redshift delle galassie, ha rivelato che la maggior parte delle galassie si sta allontanando da noi, supportando l'idea di un universo in espansione.

Tuttavia, una scoperta inquietante è emersa mentre gli astronomi mappavano l'universo osservabile: circa 400 galassie ellittiche, inclusa la nostra Via Lattea, si stanno muovendo verso qualcosa che non possiamo vedere, nascosto nella "Zona di Evitamento", un'area del cielo oscurata dal piano galattico della nostra galassia e dalla polvere cosmica al suo interno.

Per spostare un numero così grande di galassie, è necessaria una quantità enorme di massa. Questo oggetto invisibile, che trascina con sé la nostra galassia e molte altre, è stato oggetto di studio e speculazione. Nonostante sia in gran parte oscurato dalla Zona di Evitamento, gli astronomi hanno una buona idea di cosa stiamo (non) guardando.

Osservando altre galassie nel cielo, è emerso che le galassie tendono a raggrupparsi in "superammassi", con il 90% che si pensa risiedano al loro interno. Uno studio del 2014 ha rivelato che la Via Lattea, già parte del Superammasso della Vergine, è probabilmente all'interno di una struttura ancora più grande che contiene circa 100.000 galassie.

Il Grande Attrattore, piuttosto che essere qualcosa da temere, è il punto centrale gravitazionale della nostra area locale dell'universo, dove le galassie locali si stanno dirigendo. Sfortunatamente, l'espansione dell'universo alla fine ci separerà dall'influenza del superammasso, come accadrà ad altri superammassi.