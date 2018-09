E' mistero sulle sorti di AirPower: il progetto cancellato per problemi di progettazione?

Che fine ha fatto AirPower? E' la domanda che si sono fatti molti al termine del keynote della scorsa settimana. Del tappetino per la ricarica wireless infatti non vi è traccia, nonostante l'annuncio che parlava di un lancio previsto nell'anno in corso.

Come notato dai colleghi di MacRumors, dal sito web del colosso di Cupertino sono state cancellati tutti i riferimenti al pad che avrebbe dovuto consentire la ricarica di tre dispositivi (iPhone, Apple Watch ed AirPods) senza fili.

Alcuni rapporti precedenti parlavano di possibili ritardi causati da diversi problemi tecnici riscontrati dagli ingegneri Apple durante la progettazione, ma un nuovo articolo pubblicato da Sonny Dickson riferisce che il progetto sia "destinato a fallire".

Il motivo? Non sarebbero presenti sul mercato soluzioni ingegneristiche per una serie di gravi problematiche che avrebbero potuto minare il corretto utilizzo del pad.

I problemi sarebbero i seguenti:

Gestione del calore : fonti riferiscono che il dispositivo attualmente in fase di test presso i laboratori della Mela produrrebbe troppo calore nel momento in cui deve caricare tre dispositivi in contemporanea;

: fonti riferiscono che il dispositivo attualmente in fase di test presso i laboratori della Mela produrrebbe troppo calore nel momento in cui deve caricare tre dispositivi in contemporanea; Difficoltà di comunicazione : un bug (non sappiamo se in iOS o nel software stesso di AirPower) non consentirebbe agli utenti di verificare il livello di carica dei terminali;

: un bug (non sappiamo se in iOS o nel software stesso di AirPower) non consentirebbe agli utenti di verificare il livello di carica dei terminali; Problemi meccanici e di interferenze: AirPower si sarebbe dimostrato estremamente difficile da costruire e le bobine di potenza avrebbero causato una quantità significativa di interferenze, il tutto riducendo l'efficienza del tappetino di ricarica. Quest'ultimo aspetto sarebbe strettamente legato ai problemi di surriscaldamento.

Apple non sarebbe nemmeno disposta a scendere a troppi compromessi sul design di AirPower. Il progetto allo state attuale non è ancora stato cancellato e non è da escludere un lancio entro fine dell'anno, ma altri sostengono che Apple potrebbe utilizzare il marchio per un tipo di prodotto completamente nuovo.

Dietro il grande silenzio di Apple, quindi, si celano dei gravi problemi di progettazione.