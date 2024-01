C'è questo mix tra un serpente e un verme che ha confuso la scienza per decenni

In Alaska, una strana creatura che si muoveva come un serpente ma sembrava un verme ha confuso gli scienziati per più di un decennio. Ora, finalmente, il mistero è stato risolto: si tratta di una nuova specie di mosca fungina, il cui stadio larvale si raggruppa e striscia insieme formando una lunga serpe grigia.

La scoperta è stata fatta da un team di ricercatori che hanno pubblicato i loro risultati nel 2022 sulla rivista "Integrative Systematics: Stuttgart Contributions to Natural History". Il mistero del "verme-serpente" è iniziato nell'estate del 2007, quando Maggie Billington, residente di Ester e volontaria presso l'Università dell'Alaska Museum of the North a Fairbanks, ha notato migliaia di larve simili a vermi che strisciavano attraverso una strada in una lunga fila.

Portò foto e campioni a Derek Sikes, curatore degli insetti del museo, che rimase sbalordito dal fenomeno, definendolo un caso degno di "X-Files". La specie, battezzata Sciara serpens, appartiene alla famiglia delle mosche Sciaridae, comunemente note come mosche fungine perché si nutrono di materia organica in decomposizione.

La scoperta è stata fatta esaminando i genitali maschili delle mosche adulte al microscopio, rivelando differenze significative rispetto a quelle delle loro controparti europee. La presenza di questa mosca fungina in Alaska, con maggiori somiglianze con le specie europee piuttosto che con quelle nordamericane, segue un modello osservato in altri insetti della regione, probabilmente risalente al Pleistocene, quando l'Alaska era collegata a Europa e Asia tramite il Ponte di Terra di Bering.

Sebbene la specie dietro al fenomeno del verme-serpente sia stata identificata, gli scienziati hanno ancora molto da scoprire sulle abitudini larvali di queste mosche fungine e sul loro peculiare comportamento.