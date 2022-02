C'è una montagna nascosta sotto il Giappone, è una calamita per terremoti

Il Giappone è una zona di terremoti e a ricordarcelo è, in particolare, il disastro a Fukushima Dai-Ichi avvenuto nel 2011, causato dal terremoto più forte registrato nella storia nipponica. La loro frequenza, stando a studi recenti, sembrerebbe essere dovuta anche da una montagna localizzata sotto il Giappone stesso.

Una nuova analisi 3D condotta recentemente da una squadra internazionale di ricercatori, il cui studio è pubblicato su Nature Geoscience, ha dimostrato la presenza di una massa di roccia magmatica delle dimensioni di una montagna sotto la costa del Giappone meridionale. Denominata “Kumano Pluton”, essa sembrerebbe agire come possibile “calamita” per megaterremoti.

I suggerimenti della sua influenza sulla frequenza di tali fenomeni sono noti agli esperti già dal 2006, ma solo nei mesi più recenti è stata analizzata più nel dettaglio la reale portata del Kumano Pluton. Gli ultimi 20 anni di studi hanno coperto anche fenomeni più datati, come alcuni enormi terremoti di magnitudo superiore a 8 originatisi proprio sui fianchi di questa “montagna” tra il 1944 e il 1946.

Il modello realizzato dovrà essere ancora studiato a dovere, come affermato dal geofisico Shuichi Kodaira: “Non possiamo prevedere esattamente quando, dove o quanto saranno grandi i terremoti futuri, ma combinando il nostro modello con i dati di monitoraggio, possiamo iniziare a stimare i processi del prossimo futuro. Ciò fornirà dati molto importanti per il pubblico giapponese per prepararsi al prossimo grande terremoto”.

Nel novembre 2021, invece, è stato captato il terremoto più profondo mai rilevato.