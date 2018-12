È morta Nancy Grace Roman: la mamma del telescopio Hubble

Fine dell’anno triste per il mondo dell’astronomia. Nancy Grace Roman, la prima Chief of Astronomy dell’Office of Space Science della NASA, universalmente considerata la mamma del telescopio Hubble, è morta il 25 Dicembre all’età di 93 anni.

Nonostante Hubble sia stato lanciato undici anni dopo il suo ritiro, sono in molti a considerarla la madre del progetto, grazie ai suoi sforzi portati avanti e che hanno reso il progetto realtà. Roman è anche passata alla storia per altri motivi.

Ha dato una spinta fondamentale alle donne di tutto il mondo perseguire l’istruzione in matematica e scienze, diventando un punto di riferimento ed icona a livello mondiale. Ha, inoltre, anche collaborato con missioni satellitari allo scopo di mappare la Terra.

Come osserva il Washington Post, molte delle attuali scoperte dal mondo astronomico sono attribuite ai suoi telescopi.