È morto a soli 34 anni Colin Kroll, aveva fondato Vine e HQ Trivia

La scena tech americana ha perso una delle sue personalità di maggiore spicco, è morto Colin Kroll. Giovane mente dietro almeno un paio delle app di maggior successo, specie trai millennial, degli ultimi anni: HQ Trivia e Vine. Sembrerebbe per colpa di un cocktail di droghe che gli è stato fatale, aveva solo 34 anni.

A dirlo il risultato dell'autopsia, che parla di una forte intossicazione dovuta ad un mix di sostanze assunte dall'imprenditore. Colin Kroll avrebbe assunto a distanza di poco tempo eroina, cocaina, fentanyl e hydrochloride.

Il decesso lo scorso 16 dicembre, nel suo appartamento a Soho, Manhattan. I dettagli del decesso sono stati comunicati solo ora.

Kroll era uno dei fondatori dell'app HQ Trivia, di cui avevamo parlato anche noi con uno speciale. L'app aveva catturato l'attenzione del pubblico per aver portato i quiz a premi sugli smartphone: ogni giorno un minimo di due quiz a risposta multipla in diretta, con tanto di presentatore e uno studio televisivo. Diverse opzioni, una sola risposta giusta, e un montepremi in soldi veri per gli utenti che riuscivano ad azzeccare tutte le risposte.

Ma prima ancora, Kroll era una delle menti dietro alla popolarissima app di video corti Vine – che, per molti versi, può essere considerata la mamma delle attuali storie Instagram.