C'è un luogo dove nascono così tanti gemelli che la gente è preoccupata

Un luogo dove nascono molti gemelli potrebbe essere una casualità, ma l'incidenza è così alta nel comune di Cândido Godói (CG) in Brasile che la gente ha iniziato a creare strane teorie del complotto: questo perché il tasso di parti gemellari è significativamente più alto di tutto il Brasile e persino di tutto il mondo.

Questo tasso è del 10%, significativamente superiore a quello dell'1,8% per lo stato del Rio Grande do Sul nel suo insieme. Ovviamente quando non viene data una risposta "sicura", le persone iniziano a creare strane spiegazioni: chi afferma che c'è qualcosa nell'acqua e chi dà la colpa a strani minerali.

Addirittura il giornalista Jorge Camarasa ha persino proposto che il fenomeno fosse il risultato di esperimenti condotti dal medico nazista Josef Mengele, protagonista di terribili crimini ed esperimenti come capo medico ad Auschwitz sui gemelli (per questo motivo è diventato protagonista di questa assurda storia).

Ovviamente nessun complotto o strane verità: gli scienziati attribuiscono il fenomeno all'"effetto genetico del fondatore", in cui una nuova colonia di una città o di un distretto viene stabilita da un piccolo numero di persone. Questo effetto causa conseguenze fenotipici imprevedibili che, in questo caso specifico, porta forse a un'alta frequenza di gemellaggio.

"Una forte evidenza dell'ipotesi di un effetto genetico del fondatore viene dal più alto coefficiente di consanguineità trovato per le donne che hanno partorito gemelli rispetto alle altre donne”, affermano gli scienziati. Insomma, nessuna macabra verità... solo una probabile consanguineità troppo alta per i membri di questa comunità.

